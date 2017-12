ORAN Salon national des arts plastiques

Le 6ème Salon national des arts plastiques s'est ouvert, hier, au Musée public national Ahmed- Zabana d'Oran avec la participation de 43 peintres de différentes wilayas du pays, a-t-on appris lundi dernier des organisateurs. La Maison de la culture Zeddour Brahim Belkacem, initiatrice de cette manifestation honorera à titre posthume, à cette occasion, le peintre Bachir Belhouari, décédé le 28 décembre 2016 qui fut enseignant et directeur des études à l'école régionale des beaux-arts d'Oran et chercheur en arts plastiques. Les organisateurs consacreront une partie de ce salon, de trois jours, aux oeuvres du regretté Belhouari dont sa dernière toile, outre la présentation d'un sondage sur son parcours artistique en guise de reconnaissance à ce qu'il a présenté au service des arts plastiques en Algérie.

Ce rendez-vous culturel, auquel contribue le Musée public national Ahmed-Zabana, devra accueillir des peintres célèbres sur la scène artistique dont Mohamed Oualhaci de Mostaganem, Mohamed Boukhrisset de Sidi Bel-Abbès et le sculpteur palestinien Zaki Salama résidant à Boussaâda (M'sila), a indiqué la directrice de la Maison de la culture. Cette manifestation permettra aux jeunes d'exposer leurs oeuvres en art abstrait, miniatures, calligraphie arabe, et d'échanger les connaissances et les expériences, a ajouté Bakhta Kouadri.