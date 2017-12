TIZI OUZOU 16ème édition du Festival national du film amazigh

La 16ème édition du Festival culturel national annuel du film amazigh (Fcnafa) se tiendra du 24 au 28 février prochain dans la wilaya de Tizi Ouzou, a annoncé lundi dernier le commissariat de ce festival. Initialement annoncée pour la fin de ce mois de décembre, cette manifestation cinématographique a été reportée pour le mois de février afin de donner plus de temps aux cinéastes devant déposer leurs films, a indiqué le Commissariat dans un communiqué. Et dans le but aussi de faire coïncider la clôture de cette nouvelle édition avec la commémoration de la disparition de l'écrivain, linguiste et anthropologue, Mouloud Mammeri, dont l'Algérie célèbre cette année le centenaire de sa naissance (28 décembre 1917), a-t-il précisé. Le commissaire du Fcnafa, Farid Mahiout, a affirmé que les réalisateurs qui désirent participer à cette compétition pour l'Olivier d'Or de la meilleure production cinématographique en tamazight ont jusqu'au 31 décembre pour remettre leurs productions. Le responsable a déclaré qu'une vingtaine de films, dans les catégories long et court métrage et documentaire, avaient été déjà déposés. Leur visionnage par une commission composée de professionnels du septième art sera entamée aussitôt l'opération de dépôt clôturée. Et les films sélectionnés entreront en compétition pour cette nouvelle édition. Mahiout a relevé qu'aucun film d'animation n'a été déposé. Il a, par ailleurs, noté le dépôt d'oeuvres dotées de textes en kabyle, chaoui et mozabite, des variantes de la langue amazighe.