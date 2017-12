FESTIVAL D'HUMOUR DE PARIS EN 2018 L'Algérie à l'honneur

La 3ème édition du Festival d'humour de Paris, qui se tiendra en janvier 2018, prépare une surprise pour la diaspora algérienne, avec une soirée 100% dédiée à l'Algérie.Prévu du 10 au 22 janvier 2018, le festival d'humour de Paris dévoile une nouveauté pour sa 3ème édition, avec l'intégration d'un pays à chaque mouture. Pour cette première, et pour la proximité entre les deux nations, l'Algérie est mise sur le devant de la scène et ce, le 13 janvier prochain. C'est le légendaire Olympia qui accueillera la nouvelle scène humoristique algérienne, dont Réda Seddiki, Kamel Abdat et Mohamed Nouar, accompagnés pour l'occasion par des humouristes français, tels que Bun Hay Mean et Farid Chamakh. La vieille garde n'est pas en reste avec la présence de Abdelkader Secteur et Melha, en plus du guest Amazigh Kateb. Le tout est à découvrir le 13 janvier à 20h à l'Olympia.