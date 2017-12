MOBILE FILM FESTIVAL 2018 Appel à candidature

Le Festival international des (très) courts-métrages «Mobile Film Festival» lance un appel à candidature pour sa 13ème édition, prévue en janvier 2018. Avec pour objectif premier de découvrir et promouvoir des jeunes talents du cinéma, le Mobile Film Festival revient dès l'an prochain pour une 13ème édition qui s'annonce d'ores et déjà riche. Autour du concept:

«1 Mobile, 1 Minute, 1 Film», le Festival met au défi les jeunes réalisateurs et les invite à proposer leurs meilleurs travaux. Ils ont jusqu'au 9 janvier prochain pour répondre à l'appel. À la clé, quatre bourses pour les gagnants dont deux d'une valeur de 15 000 euros chacune et ce, afin «de réaliser un film avec des moyens professionnels et l'aide d'un producteur». Deux autres bourses, d'une valeur de 3000 euros cette fois, sont quant à elles dédiées à l'aide à l'écriture. Ouvert aux talents algériens, le Mobile Film Festival attend les soumissions et leur donne, espérons-le, rendez-vous lors de la finale à Paris en mars 2018. La cérémonie sera présidée par le réalisateur Patrice Leconte.