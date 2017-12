NAWEL MADANI AND GUEST À ALGER Du rire pour bien entamer l'année!

Par O. HIND -

L'opéra Boualem Bessaïh accueille du 11 au 13 janvier prochain la première édition de Alger mon humour, qui sera également marquée par la projection du premier long-métrage de Nawell Madani, C'est tout pour moi.

L'opéra d'Alger, Boualem Bessaïh, accueillera du 11 au 13 janvier prochain la première édition de Alger mon humour, un festival humoristique durant lequel des comiques algériens animeront des spectacles avec la participation exceptionnelle de l'humoriste Nawell Madani.

D'ailleurs, un appel sur sa page facebook est lancé aux jeunes comiques et talents algériens pour une sélection minutieuse afin d'assurer sa première partie. N'est-ce pas magnifique? La jeune humoriste, danseuse et comédienne qui s'était produite l'on se souvient comme si c'était hier dans AlgerRire by Broshing Event sera cette fois de retour en Algérie pour trois soirées galas en compagnie d'autres invités surprises. La première édition de Alger mon humour, sera également marquée par la projection du premier long-métrage de Nawell Madani, C'est tout pour moi. Un film largement inspiré du vécu de la plus Belge des Algériennes.

En effet, cette comédie de 103 minutes, sortie en 2017, raconte le parcours d'une jeune fille, Lila, en quête de célébrité. Pleine d'énergie et de rêves elle tente de devenir danseuse en montant à Paris. Toutefois sa carrière prendra une nouvelle tournure au grand dam de son père...Les billets sont depuis le 16 décembre disponibles à l'achat, que ce soit à l'espace culturel de Sidi Yahia «Le 48» ou à l'opéra d'Alger. Mais n'attendez pas beaucoup car ça risque de partir comme des petits pains! Pour info, les tarifs des spectacles sont de 3000 DA tandis que l'entrée à l'avant-première du film «C'est tout pour moi» est de l'ordre de 600 DA. Pour rappel, Nawel Madani, algérienne d'origine, parle souvent dans ses sketchs d'Oran d'où vient sa famille. C'est sa participation au Jamel Comedy Club qui lui permettra de se faire connaître du grand public, même si elle avouera plus tard qu'elle en a souffert un peu en raison de la fausse image de la fille prétentieuse qu'elle dégageait. Elle enchaînera avec son premier one-woman-show C'est moi la plus Belge!, mais son réel succès, elle le rencontre seule avec ses vidéos sur Instagram qu'elle surnomme les «Instawell «qui seront visionnées des millions de fois.

Les représentations se feront le jeudi 11 au samedi 13 janvier 2018 à l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh, et ce chaque soir à partir de 20h30.

Le film quant à lui sera projeté le samedi 13 janvier 2017 toujours à l'opéra d'Alger, mais à 16h. A retenir l'horaire! A ne pas rater sans aucun prétexte. Autant vous dire que vous allez pleurer de rire, mais d'émotion aussi tant le film, mais surtout Nawel Madani qui se retrouve devant et derrière la caméra pour la première fois vous fera passer des moments hyper tendres, mais d'autres touchants en rapport avec sa famille, son enfance, ses rêves de jeunesse et de femme aussi...A ne rater sans aucun prétexte donc! A noter que le long métrage C'est tout pour moi sera par la suite à l'affiche dans les salles et, notamment à Alger et ce grâce à la boîte de distribution MD-Ciné. Pour le moment, nous ne savons pas encore dans quelle salle... Vous pouvez toujours consulter la page facebook Algérie Sortie Cinema pour le savoir. Un plan sûr.