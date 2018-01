ALGER, VILLE DE TOUS LES CONTRASTES Expo de Yasmine Lallem

L'hôtel Sofitel d'El Hamma abrite du 6 janvier à partir de 15h au 6 février, une exposition photographique qui vous fera découvrir Alger comme vous ne l'avez peut-être jamais vue. Dans toute sa beauté, mais aussi dans toute sa réalité crue, dans ses ruelles tant bienveillantes que malfamées. Cette série de photos vous fera traverser la capitale et ses paysages urbains faits d'histoire et de modernité, logés entre terre et mer. De l'ombre à la lumière, de passion en obsession... Alger se dévoilera dans tous ses contrastes.