CÉLÉBRATION DE YENNAYER Un programme varié à travers l'ensemble du pays

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a annoncé hier l'élaboration, par son département ministériel, d'un programme varié de festivités à l'occasion du jour de l'An amazigh, Yennayer, consacré par le président de la République fête nationale officielle. Intervenant sur les ondes de la Radio algérienne, Mihoubi a fait savoir que suite à la consécration par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, du premier jour du Nouvel An amazigh (Yennayer) coïncidant avec le 12 janvier de chaque année, journée chômée et payée, son département «a prévu et tracé à cette occasion tout un programme de festivités à travers l'ensemble des wilayas du pays». Le programme prévoit, dans chaque wilaya, «une semaine culturelle pour raviver et mettre en valeur les traditions ancestrales de chaque région que nos parents et grands-parents pratiquaient, et ainsi les faire perpétuer», a-t-il ajouté.

Le ministre a, en outre, déclaré avoir exhorté «toutes les directions régionales et centrales de son département à mettre en avant la dimension amazighe de notre culture et ce, lors de toutes les festivités et rencontres culturelles quelles que soient leurs dimensions locale, nationale ou internationale». Il a ajouté qu'un travail de coordination avec le ministère des Affaires étrangères (MAE) est établi en vue d'organiser «une série de concerts au profit de notre communauté établie à l'étranger».