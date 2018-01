MILA Affluence nombreuse à la foire "lire pour se cultiver"

De nombreux amateurs de lecture et de rencontres culturelles ont afflué à la foire du livre, organisée depuis plusieurs jours à la maison de jeunes Mohamed-Ladraâ de Mila, sous le slogan «lire pour se cultiver», par un club de jeunes activant sur les réseaux sociaux «Mila takra» en collaboration avec le club «Galaxy school». Les organisateurs de cette foire, dont la tenue a coïncidé avec les vacances d'hiver, ont affirmé que l'objectif de cette manifestation est d'enraciner la culture de la lecture, ainsi que le développement des connaissances et l'amour du livre. En plus de l'exposition de livres et d'oeuvres d'écrivains et d'auteurs réputés, cette manifestation a permis à de jeunes auteurs d'exposer et de procéder à des ventes-dédicaces de leurs ouvrages, à l'instar du jeune Anis Iyad Ghichi qui a présenté une histoire intitulée «Asswat 2», Tayeb Sayad qui a participé avec son roman «El Athmania», Ilhem Mezioud avec ses «Marionnettes» ainsi que Abderrezek Touahria avec son ouvrage «Chayatine Bangkok». L'événement a également été marqué par l'organisation de concours, de conférences et d'interventions axées sur la lecture. Il y a quelques semaines, le club de lecture «Mila takra» avait lancé l'opération «Bibliothèques de plein air» à Ferdjioua, Grarem Gouga et Mila pour encourager la lecture publique.