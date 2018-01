CINÉ-OFFICE 2018 Le cinéma international s'invite aux salles algériennes

Sous l'égide du ministre de la Culture, l'Office national de la culture et de l'information (Onci), vous invite à découvrir son programme «ciné-office 2018». Après une première édition plutôt réussie, une seconde se profile à l'horizon avec quelques nouveaux cinématographiques et une exception.

En effet, pour l'instant on enregistre la sortie de deux films internationaux seulement, à savoir United Kingdom d'Amma Asante qui a été primé meilleur film au dernier Festival international du cinéma d'Alger dédié au film engagé en décembre 2017 et la comédie franco-belge Raid Dingue de Dany Boon.

Ces films seront projetés dans les salles de l'Onci à savoir Oran à la salle Saada, à Alger et à la salle El Mouggar, Constantine à la salle Ahmed Bey. Ce programme est en partenariat avec l'Entv, l'Enrs et l'Onda.

Du 4 au 11 janvier 2018:

Projection du film A United Kingdom de Amma Asante à raison de deux séances par jour 14h et 20h.

Projection du film A Bigger Splash de Tobias Londholm à raison d'une séance par jour 17h.

Du 12 au 18 janvier 2018:

Projection du film Raid dingue de Dany Boon à raison de deux séances par jour 14h et 20h.

Projection du film La La Land de Damien Chazelle à raison d'une séance par jour 17h.

Du 19 au 25 janvier 2018:

Projection du film La folle histoire de Max et Leon de Jonathan Barré à raison de deux séances par jour 14h et 20h.

Projection du film A United Kingdom de Amma Asante a raison d'une séance par jour 17h.

Du 26 au 31 janvier 2018:

Projection du film La La Land de Damien Chazelle à raison de deux séances par jour 14h et 20h.

Projection du film Raid Dingue de Danny Boon à raison d'une séance par jour 17h.