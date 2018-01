PHOTOGRAPHIE Yasmine Lallem fait redécouvrir Alger

Une exposition de photographies de Yasmine Lallem, consacrée à la ville d'Alger, revisitée sous plusieurs angles à travers ses paysages et ses monuments historiques, a été inaugurée samedi soir à Alger. Dans cette première exposition Yasmine Lallem, jeune photographe passionnée d'Alger, dévoile une trentaine de clichés inédits, illustrant son attachement à la ville la plus peuplée du pays. En couleurs et en noir et blanc, ses photographies illustrent des moments de vie quotidienne et des monuments historiques comme la Grande-Poste, «Jamaâ Lihoud» (la synagogue), la cathédrale du Sacré-Coeur ou encore le mémorial des Martyrs, implanté sur les hauteurs d'Alger. Dans un tableau intitulé «fil conducteur», le visiteur peut admirer deux bâtisses, une école de style mauresque et une ancienne caserne (néomauresque) qui, juxtaposées, forment un ensemble architectural esthétique. Dans d'autres oeuvres, Yasmine Lallem immortalise des instants de vie quotidienne, inspirés des quartiers de la capitale et places publiques comme dans «marché ramadhanesque», une image montrant l'ambiance nocturne dans un marché algérois durant le Ramadhan. L'artiste pose aussi son objectif sur des habitants d'Alger comme dans «Solitude», portrait d'un homme qui se balade sur une plage, le regard orienté vers l'horizon ou encore «bateau échoué», autre photographie en couleurs montrant une barque de pêche accostée sur le rivage. Native d'Alger, Yasmine Lallem confie que son penchant pour la photographie d'art est motivé par son admiration pour Alger qu'elle fait redécouvrir sous un regard novateur et des tonalités lumineuses et sombres pour illustrer la notion de temps.

L'exposition est visible jusqu'au 6 février à l'hôtel Sofitel d'Alger.