OPÉRA D'ALGER Un début prometteur avec "Carmen"

Une représentation du célèbre opéra «Carmen» a été étonnée samedi soir au public algérois par la chanteuse polonaise Gosha Kowalinska et le Tunisien Amadi Lagha accompagnés des musiciens de l'Orchestre symphonique de l'opéra d'Alger.

Ouvrant la saison 2018 de l'opéra d'Alger Boualem-Besssaih, ce spectacle lyrique, qui a sélectionné quatre actes de «Carmen», s'est déroulé sous la baguette du chef d'orchestre Amine Kouider.

Pour ce premier opéra de l'année présenté en version concert, le spectacle s'est ouvert par un prélude musical avant l'entrée sur scène de la mezzo soprano Gosha Kowalinska, dans le rôle de Carmen qui a la pièce «Habanera» avec une puissance remarquable dans la voix et une parfaite harmonie avec l'orchestre et les douze choristes de l'opéra d'Alger.

La chanteuse sera rejointe par le ténor tunisien Amadi Lagha campant Don José pour chanter ensemble des pièces comme «Séguedille» et «Je vais danser en votre honneur».

Jouant à guichets fermés devant un public d'initiés, le duo a ravi les spectateurs de l'opéra d'Alger qui ont beaucoup apprécié un spectacle de si haute facture même si l'opéra a été présenté en version concert sans figurants ni décors ni costumes.

Dans cette version, l'opéra s'est déroulé comme lors d'un récital de chant lyrique, avec une cinquantaine de musiciens de l'Orchestre symphonique sur scène.

Créé en 1875 par le compositeur français Georges Bizet, «Carmen» est devenu l'un des opéras les plus joués dans le monde et compte aujourd'hui plus d'une cinquantaine de sopranos célèbres ayant interprété ce rôle dont la cantatrice grecque Maria Callas.

Le temps de deux extraits, le public a eu l'occasion de découvrir les voix prometteuses, formées à l'Institut national supérieur de musique, de Anissa Hadjarsi, chantant «Air de Micaela» et de Adel Brahim interprétant «Air du toréador» lors de ce spectacle qui s'est déroulé en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi.

L'Orchestre symphonique de l'opéra d'Alger prévoit de reconduire cette représentation le 28 janvier.