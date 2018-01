FESTIVAL DE L'AUDIOVISUEL À ORAN Trente oeuvres en compétition

Trente oeuvres seront en compétition au 1er Festival national du court métrage et de la photographie, prévu du 18 au 20 janvier à Oran, a indiqué dimanche dernier l'association socioculturelle locale «Santé Sidi El-Houari» (SDH), organisatrice de l'événement. «Trente créations comportant 10 courts-métrages et 20 photographies seront retenues par le comité de sélection de cette manifestation artistique», a précisé, à l'APS, Kawther Nour, cadre à SDH chargée de la programmation de cette édition. Près de 50 jeunes ont déjà présenté leur candidature, a-t-elle fait savoir, signalant que le nombre total de soumissionnaires sera connu le 10 janvier à l'échéance du délai fixé dans l'appel à participation. Conformément au règlement, le concours des courts-métrages est ouvert à tous les sujets hormis ceux à contenu publicitaire, tandis que les photographies ont pour thématique «Voyage et découverte», a expliqué la responsable. Le festival intervient à la clôture du programme de formation-insertion «Ibda3.com» lancé en mars dernier par l'association «SDH» avec le soutien de l'ambassade des USA en Algérie, et ce, au titre de l'Initiative pour le partenariat avec le Moyen-Orient (Mepi), rappelle-t-on. Plus de 300 jeunes ont bénéficié de stages de formation à l'audiovisuel dans le cadre de ce programme qui a pour objectif de «promouvoir et responsabiliser les jeunes pour l'engagement civique par le biais de l'expression artistique», a-t-on souligné.