SALON NATIONAL DU LIVRE DE BATNA Plus de 20 maisons d'édition

Au total 23 maisons d'édition de plusieurs régions du pays sont présentes au Salon national du livre, ouvert samedi au centre commercial Festival City du centre-ville de Batna. Devant se poursuivre jusqu'au 18 janvier courant, cette manifestation, organisée sous le slogan «le livre, un monde entre tes mains», a connu, dès son ouverture, une affluence remarquable du public. Proposant des livres scientifiques, littéraires et de loisirs créatifs, le salon consacre également un grand espace aux livres d'apprentissage de langues étrangères qui ont suscité curiosité et engouement des visiteurs. A cette occasion, le chef d'antenne locale de l'Union des écrivains algériens (UEA) et responsable de l'association Echourouk Ettaqafia, Tarek Thabet, a indiqué que cette initiative «vise à rapprocher le livre des lecteurs de différents niveaux», ajoutant qu'il était nécessaire d'encourager ce genre d'initiatives qui contribuent, a-t-il appuyé, «à la diffusion de la culture de la lecture en milieu juvénile». De son côté, le directeur de la bibliothèque centrale Hamla 1 de Batna, Abdelmadjid Boudiar, a affirmé que cette infrastructure contribue avec un stand d'une dizaine de livres, soulignant que les ouvrages techniques proposés sont susceptibles de constituer «un outil de travail intéressant pour les chercheurs».

Plusieurs conférences sont programmées au cours de ce salon de la capitale des Aurès suivies de débats, ainsi que des ouvrages exposés et des activités intellectuelles et de divertissement dont des ateliers, a souligné l'organisatrice de cet évènement, Amina Touchène.