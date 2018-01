TISSEMSILT Décès du comédien Mohamed Guelliz

L'acteur de cinéma, Mohamed Guelliz, est décédé dimanche à Tissemsilt à l'âge de 94 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de la Maison de la culture Mouloud Kacim Nait Belkacem du chef-lieu de wilaya. Le défunt, connu sous le nom de «Chinoui», né en 1924 à Tissemsilt, a participé dans 40 films durant les années 70 et 80 dont «Sedada» (1980)», Khamsa», «Tadkirat dahab oua iyab», «Lambretta3» de Salim Kadi et «Ifriqia inhadhi» de Benamar Bakhti, a rappelé la même source. Il a aussi joué avec plusieurs grands artistes, dont Hassan El Hassani, Othmane Ariouet, Aissa Hagoug, Yaâkoub Omar et Dahmane El Harrachi. La Maison de la culture Mouloud Kacim Nait Belkacem de Tissemsilt a organisé en 2012 une cérémonie en son honneur en guise de reconnaissance de son parcours artistique de plus de 30 ans. Le corps du défunt a été inhumé après la prière du Dohr au cimetière de Sidi El Houari au chef-lieu de wilaya.