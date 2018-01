TLEMCEN Clôture des Journées du film d'animation

Les journées du film d'animation ont été clôturées samedi soir au centre culturel de Ghazaouet (Tlemcen), en présence d'une forte affluence d'enfants. La cérémonie de clôture de cette manifestation, lancée le 23 décembre dernier, a été marquée par des spectacles de marionnettes et de clowns de l'association «Abnae El Akhaouaine» de Gahzaouet, traitant des thèmes éducatifs, ainsi qu'une série de films d'animation en langue arabe «Ali Baba et les quarante voleurs», «Sanafir», «Errissala» et des films d'animation sur la révolution algérienne en utilisant des écrans géants.

Cette manifestation, organisée par le centre des arts et des expositions de Tlemcen en coordination avec les établissements culturels locaux durant les vacances scolaires d'hiver, a été marquée par la remise de prix aux enfants participant aux débats.

Des enfants venus nombreux ont apprécié des films de guerre et religieux, a indiqué le directeur du centre des arts et expositions de Tlemcen, Amine Boudefla qui a salué cette initiative permettant aux enfants des zones frontalières du pays des communes de Sidi Djillali, Beni Boussaid et El Abed de voir des films d'animation et autres spectacles de marionnettes, de contes et de clowns.

Cette manifestation a également été une occasion d'inculquer la culture cinématographique aux enfants afin de susciter chez eux l'intérêt pour le cinéma loin de l'Internet et de les habituer à utiliser la langue arabe dans la vie quotidienne, selon la même source.

Au début du lancement des journées du film d'animation de Tlemcen, deux caravanes de projection de films et animation de spectacles de marionnettes et de clowns ont sillonné les communes de la wilaya, durant la première semaine des vacances scolaires.

La deuxième semaine a été consacrée à la projection de films à la Maison de la culture «Abdelkader Alloula» de Tlemcen.