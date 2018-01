EXPOSITION À ALGER Arts plastiques et sculpture hongroise

Une exposition collective de plasticiens et sculpteurs hongrois a été inaugurée, mardi à Alger, en présence du grand sculpteur Gabor Mihaly. Plus de 20 oeuvres représentant différentes écoles d'art de Hongrie, classiques et contemporaines, outre des photographies de cinq artistes de différentes générations et 10 sculptures sont présentées durant cette exposition.

Gabor, l'un des plus imminents sculpteurs en Europe, a mis à l'honneur des sculptures en cuivre dont une statue de la mère Teresa. L'artiste visitera durant son séjour en Algérie le site de Aïn El Fouara (Sétif) dont la statue a fait l'objet d'un acte de vandalisme.

Le photographe Attila Kovacs présente des oeuvres avec pour thèmes de prédilection la vie sociale, la nature et l'être humain, des photographies prises lors de ses nombreux voyages à travers le monde.

Mme Eleonora UR, artiste autodidacte, participe à l'exposition avec plusieurs toiles réalisées selon la technique du batik, tandis que le peintre Rudolf Toth qui vit et travaille à Budapest et à Las Vegas a opté pour des oeuvres qui reflètent les sentiments humains.

Zsolt Moldovan, autodidacte, signe l'exposition avec des toiles exprimant la vie sociale, les reliefs aux côtés de Peter Bezi, coordinateur de l'exposition et propriétaire d'une galerie à Budapest qui prend part à cette exposition avec plusieurs oeuvres.

A l'issue de l'inauguration de l'exposition en compagnie de l'ambassadrice de la Hongrie à Alger, Helga Pritz, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a salué les relations algéro-hongroises, qui ne cessent de «se renforcer», notamment avec «l'intensification des relations politiques, économiques et culturelles».

Pour sa part, Mme Helga Pritz a estimé que la Hongrie et Algérie sont unies par des «relations d'amitié ancestrales qui remontent à l'avant-indépendance».

Cette amitié se traduit aujourd'hui, a-t-elle ajouté, par les «liens intenses qui les unissentet par le niveau de ces relations sur le triple plan politique, économique et culturel». Organisée au Palais de la culture Moufdi Zakaria en collaboration avec le ministère de la Culture et l'ambassade de la Hongrie à Alger dans le cadre de la coopération culturelle algéro-hongroise, l'exposition se poursuivra jusqu'au 11 du mois en cours.