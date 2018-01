EL HADI OULD ALI À BÉJAÏA Restauration d'un village ancestral typiquement kabyle...

Par Boualem CHOUALI -

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, était hier à Béjaïa pour une visite officielle dans le cadre des festivités marquant la célébration du Nouvel An amazigh Yennayer. Après sa visite à Bouira où il a donné le coup d'envoi officiel des festivistés, suivi de sa visite le vendredi dans la wilaya de Boumerdès, El-Hadi Ould Ali était hier l'hôte de la Soummam. Il a commencé sa visite par une action de gratitude et de reconnaissance au nom du président de la République en l'honneur du professeur en médecine Alim Louis Benabid, président du Centre de recherche «Clinatec» de Grenoble. Son père, Ahmed Benabid, a été pendant la guerre de Libération le médecin du Gpra et compagnon de route du colonel Amirouche.

Lors de sa déclaration le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait appel aux jeunes, étant donné qu'ils composent une majorité dans notre société, a prendre le flambeau afin de contribuer à la consécration de la reconnaissance de la langue et de l'identité amazighes «maintenant que la langue amazighe est nationale et officielle, maintenant que Yennayer est aussi une fête nationale chômée et payée, grâce à Son Excellence Monsieur le président de la République Abdelaziz Bouteflika qui a répondu favorablement à une mouvance militante de la cause amazighe, place aux connaisseurs et à ceux qui travaillent dans ce cadre pour entrevoir les moyens adéquats pour sa promotion à tous les niveaux» a laissé dire le ministre El-Hadi Ould Ali, avant d'ajouter «nos jeunes doivent s'investir afin de contribuer et de collaborer pour l'épanouissement de la culture amazighe dans toutes ses composantes». Tout en réaffirmant par ailleurs, que «le lancement de l'académie pour le développement de tamazight, dans les meilleurs délais, conformément aux instructions du président de la République s'inscrit justement dans le spectre de la promotion de la culture amazighe et le parachèvement du socle de l'identité nationale». En outre, dans son programme, le ministre de la Jeunesse et des Sports a visité la grande exposition que la direction de la culture a organisée à la Maison de la culture Taos Amrouche aussi bien à l'esplanade, à l'intérieur qu'à la galerie d'art. Dans l'après-midi, le représentant du gouvernement s'est rendu à la commune de Ouzellaguen où il a posé une première pierre pour la restauration d'un village ancestral typiquement kabyle... De son côté, le nouveau directeur de la culture Omar Raghal, qui a tracé un riche et varié programme à cette occasion, dira: «Nous avons tracé un programme spécial pour fêter comme il se doit Yennayer de cette année étant donné qu'il a été consacré comme fête officielle par Son Excellence le président de la République M. Abdelaziz Bouteflika.

Toutes nos structures à travers l'ensemble de la wilaya ont tracé un programme spécial pour ce Yennayer qui fera date dans notre histoire contemporaine...chants, gala artistique, concours de dessins pour enfants, différentes expositions sur le riche patrimoine culturel aussi bien matériel qu'immatériel sont au programme.» Pour ce qui est du mouvement associatif, de nombreuses associations culturelles activant à travers les villes et villages de la wilaya de Béjaïa ont concocté chacune de son côté des programmes variés. Des festivités qui ont été entamées depuis une semaine.