OPÉRA D'ALGER BOUALEM BESSAÏH De la musique occidentale et berbéro-arabe revisitées!

Par O. HIND -

L'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger vous donne ce soir, rendez-vous à l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh avec la soprano algérienne Fairouz Oudjida qui se produira en compagnie du pianiste Dominic Boulianne.

En effet, vous êtes conviés à un récital lyrique unique où la soprano Fairouz Oudjida revisitera les classiques de la musique occidentale et berbéro-arabe. Pour info, Fairouz Oudjida a grandi dans le désert algérien, passionnée dès son plus jeune âge par le chant et encouragée par sa famille, Fairouz suivra une formation classique à Alger parallèlement à ses études d'interprétariat. Reconnue pour son timbre exceptionnel, elle deviendra la soliste de l'Orchestre symphonique national pendant plusieurs années. Elle reçoit d'ailleurs le Prix du président de la République algérienne, Son Excellence Abdelaziz Bouteflika, pour les jeunes talents. Fairouz poursuivra ses études à Milan, en Italie, où elle interprètera dans plusieurs théâtres, les opéras de grands compositeurs, dont ceux de Mozart, Rossini, Donizetti, Tchaïkovsky, Bizet et Massenet. En mémoire au grand Luciano Pavarotti, elle est choisie pour interpréter Arie religiose antiche à La Parocchia San Marco de Milan. Fairouz a été la première Algérienne à représenter son pays en Russie et en Italie dans le domaine du chant classique, et la première femme à interpréter l'hymne national algérien a l'occasion du sommet africain en 2016. La soprano s'est produite dans de grands théâtres, tels que celui de Gênes, l'auditorium San Fedele, la chiesa San Marco et Il Palazzo Cusani à Milan, le théâtre Outremont, la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et à la place des Arts à Montréal. Fairouz réside à Montréal, au Québec, depuis 10 ans, où elle se produit dans le répertoire de musique classique et continue son travail de recherche, création et préservation du patrimoine. Elle se distingue d'ailleurs par sa maîtrise de plusieurs répertoires et langues dont le français, l'italien, le russe, l'espagnol, le berbère et l'arabe. Depuis son arrivée au Québec, la soprano participe à de nombreux évènements et reçu plusieurs distinctions dont le trophée Art et Culture du Conseil des ambassadeurs de la Ligue arabe à Ottawa.

Le Prix Entrepreneuriat au féminin 2014, remis par la Fondation Club Avenir à Montréal et est lauréate d'une bourse des Jeunesses musicales du Canada. Elle a récemment relevé avec brio un grand défi en reprenant le répertoire de la grande chanteuse libanaise Fairouz. Elle lui a rendu un vibrant hommage en reprenant ses grands classiques dans un spectacle appelé «Fairouz chante Fairouz» joué à guichets fermés dans le cadre du Festival du Monde arabe. Pour sa part, le charismatique pianiste canadien Dominic Boulianne est reconnu pour son jeu polyvalent et distingué autant dans le répertoire de la mélodie, de l'opéra que de la musique de chambre. Très actif sur la scène nationale et internationale, il s'est rapidement démarqué comme un pianiste doté d'une grande écoute et d'une musicalité hors du commun. Dominic Boulianne a eu le privilège d'être guidé durant ses études dans les différents conservatoires par des musiciens d'exception qui ont façonné sa forte personnalité artistique.

En 2004 il remporte le Prix au conservatoire de musique de Montréal sous l'enseignement de Mme Suzanne Goyette. Remarqué dès ses jeunes années, il se distingue rapidement lors de différents concours régionaux, provinciaux et nationaux et il se produit à maintes reprises avec les différents orchestres symphoniques de la province de Québec. Il a été invité dans plusieurs festivals internationaux dont le Festival C'est pas Classique (France), le festival de Nappa Valley (États-Unis), le Festival of Sound (Canada) le Festival de musique symphonique d'El Jem (Tunisie). Dominic Boulianne a accompagné plusieurs artistes de renoms au cours de sa carrière tels que: Barbara Hendricks, Jean-François Lapointe, Marie-Nicole Lemieux. Pianiste éclectique, il travaille étroitement avec les sopranos MarieJosée Lord et Nathalie Choquette, ainsi qu'avec le baryton Gino Quilico dont il a signé les arrangements pour ses deux plus récents albums sous l'étiquette Analekta, Serata d'Amore et Secret de Noël, tous deux nominés à l'Adisq.

De plus, il a travaillé comme répétiteur à l'Orchestre symphonique de Montréal avec Maestro Kent Nagano pendant plus de 3 ans. Il a été invité comme pianiste accompagnateur au Festival da camera di Musica de Tocco da Casauria en Italie. Il a été le pianiste et directeur musical aux Jeunesses Musicales du Canada pour les productions d'opéras entre 2007 à 2009. Actuellement, il est le directeur artistique pour la Société d'art lyrique du Royaume. Depuis maintenant 7, ans il se produit pour la Société pour les arts en milieu de santé.

Il se produit également dans les différents orchestres de comédies musicales comme par exemple: Les Misérables, Peter Pan, Chantons sous la pluie, La Mélodie du bonheur, Le Fantôme de l'opéra. Également comédien, Dominic Boulianne a incarné le personnage de Henri dans L'univers d'Annabelle Canto et Annabelle suit sa Voix présentés d'un océan à l'autre pendant près de 10 ans avec les Jeunesses Musicales du Canada. Il se fait alors remarquer par Mme Denise Filiatrault et incarne par la suite le personnage de Manny Vanstock dans la pièce Les Leçons de Maria Callas au Théâtre du Rideau Vert en compagnie de Louise Marleau et mise en scène par Mme Filiatrault. En 2019, il partagera la scène avec l'écrivain français, Éric-Emmanuel Schmitt au Théâtre du nouveau monde de Montréal. Aussi, de bons sons et une superbe belle programmation vous attendent ce soir! A ne pas rater!