FARID FERRAGUI À PROPOS DE LA CONSÉCRATION DE YENNAYER JOUR FÉRIÉ "C'est un pas géant"

L'un des doyens de la chanson sentimentale d'expression kabyle, Farid Ferragui a estimé lundi à Oran que la décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de consacrer le 12 janvier jour férié, chômé et payé est «un pas géant». Animant une conférence de presse à la veille d'un gala prévu vendredi prochain à la salle de cinéma Maghreb d'Oran, l'artiste a souligné que l'officialisation de Yennayer jour férié est «un pas géant contribuant à réunir tous les Algériens autour de leur identité sans complexe».

Farid Ferragui présentera un cocktail de ses chansons à caractère sentimental et dont les thèmes s'inspirent du quotidien algérien et du patrimoine amazigh, a-t-il indiqué, ajoutant qu'il compte régaler le public oranais qu'il rencontrera pour la première fois.

Par ailleurs, cet artiste considéré comme l'un des doyens de la chanson sentimentale kabyle devra ensuite animer des soirées à Paris (France) en mars prochain et à Montréal (Canada) et à Philadelphie et à San Francisco aux Etats-Unis en avril prochain, a-t-il annoncé lors de cette conférence de presse tenue au siège de l'association culturelle «Numidia» d'Oran.

Le chanteur détient un répertoire de 22 albums à travers son parcours artistique s'étalant sur 40 ans. Il devra lancer son dernier album en 2019. Le gala prévu à Oran est initié par l'association culturelle «Numidia» avec la contribution de l'APC et l'Office national de la culture et de l'information (Onci).

Ce gala devra clôturer la première édition de la semaine culturelle amazighe, organisée par la direction de la culture et l'association précitée avec la contribution de plusieurs autres secteurs à l'instar de l'éducation et la jeunesse et des sports.