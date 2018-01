INSTITUT CULTUREL ITALIEN Les lundis du club

Par O. HIND -

La salle polyvalente du 4 bis, rue Yahia Mazouni, El Biar, vous convie tous les lundis du 22 janvier au 26 février 2018, à partir de 18h45, à une séance spéciale cinéma...

L'Institut culturel italien rend hommage aux réalisatrices italiennes en leur consacrant un mini-cycle du 22 janvier au 26 février 2018.

Les réalisatrices à découvrir sont: Francesca Comencini (fille du grand réalisateur Luigi Comencini et soeur de Cristina, elle aussi réalisatrice), Susanna Nicchiarelli, Nina di Majo, Ilaria Borrelli et Wilma Labate. Au programme: Signorina Effe de Wilma Labate, Un Giorno Speciale de Francesca Comencini, Come Le Formiche - Wine and kisses d'Ilaria Borrelli, La Scoperta dell'Alba de Susanna Nicchiarelli, Cosmonauta de Susanna Nicchiarelli, Matrimoni e Altri Disastri de Nina di Majo. Au programme du lundi prochain soit 22 janvier Signorina Effe (Miss F) De Wilma Labate.

Un drame sorti en 2008 de 91 min. Il sera projeté en version originale en italien - sous-titrée en français). Avec comme acteurs Filippo Timi, Valeria Solarino, Sabrina Impacciatore, Fausto Paravidino et Clara Bindi. L'histoire raconte les mésaventures de Emma Martano, née dans une famille du Sud, émigrée à Turin.

Elle est sur le point d'obtenir un diplôme en mathématiques et travaille pour la Fiat. Désireuse de s'émanciper de ses origines et anxieuse de grimper dans l'échelle sociale, la jeune fille est prête à faire le grand saut et épouser Silvio, homme d'âge plus mûr, veuf qui fait partie des dirigeants de la grande entreprise automobile de Turin. Tout semble se passer pour le mieux quand au mois de septembre 1980, Fiat décide de licencier 15.000 ouvriers. Commence alors une grève de 37 jours, pendant lequel Emma rencontre Sergio, ouvrier politisé. Pour info Wilma Labate est une réalisatrice italienne née le 4 décembre 1949 à Rome. Wilma commence sa carrière en tant que réalisatrice de télévision et ensuite en 1980 elle travaille dans le domaine de l'industrie de la production de documentaires. Elle fait son premier long métrage en 1992 avec Ambrogio, pour lequel elle a été nominée meilleur nouveau réalisateur Nastri d'Argento.

Wilma est aussi auteure et en 2005 a co-écrit avec Fausto Bertinotti le livre autobiographique Il ragazzo con la maglietta a strisce. Il est bon à noter que l'entrée est gratuite dans la limite des places disponibles (Sous réservation par e-mail:iicalgeri.segr@esteri.it). Il vous sera nécessaire d'imprimer la réponse de confirmation et la présenter à l'entrée de l'Institut. Sans réponse de confirmation de la part de l'Institut l'accès vous sera interdit.