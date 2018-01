UNE EXPOSITION SE TIENT À ALGER Les peuples musulmans en Chine par l'image

Une exposition photographique chinoise sur les us et coutumes et le patrimoine des peuples musulmans ayant contribué autrefois à «la route de la Soie» se tient depuis jeudi à Alger. Organisée au Palais de la culture Moufdi Zakaria par l'Association chinoise «Ningxia musulmane pour la promotion de l'économie culturelle et l'amitié internationales», l'exposition compte 150 photos représentant les cultures des pays asiatique, européen et africain qui ont marqué leurs présences dans l'ancienne route de la Soie à l'image de la Chine, la Turquie, le Sultanat d'Oman et l'Egypte.

Les oeuvres exposées mettent en exergue la vie sociale des peuples musulmans en Chine à l'instar de Hui dans la région autonome Ningxia, de Ouïghour dans la région autonome de Xinjiang, ainsi que des musulmans des régions de Jiangsu et de Gansu, lesquels avaient un rôle prépondérant dans «la route de la Soie».

La route de la Soie dont l'histoire remonte au deuxième siècle A.D, est l'une des anciennes voies du commerce international terrestre et maritime et était également un centre d'échanges culturels entre les différents peuples de l'Eurasie.

A cette occasion, les organisateurs ont exposé certaines photos qui reflètent les relations d'amitié entre l'Algérie et la Chine pour lesquelles l'une d'elles symbolise le soutien de l'Algérie à la République populaire de Chine pour la reconnaissance de cette dernière par l'ONU durant la 26ème session de son Assemblée générale tenue le 25 octobre 1971.

On y voit dans d'autres photos l'audience qu'a accordée le président chinois Mao Tsé Toung au président du Gouvernement provisoire de la République algérienne, Ferhat Abbas et la délégation qui l'accompagne, le 30 septembre 1960. Intervenant au nom du ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, le chef de cabinet au ministère de la Culture, Ali Redjel, a affirmé que cette exposition photographique exprime «les relations d'amitié et de solidarité» entre les deux peuples, notamment la solidarité de «la Chine à la révolution algérienne».

Pour sa part, le président de l'Association chinoise, Hei Liangjie, a salué les relations bilatérales, ajoutant que la Chine «n'oubliera jamais le soutien politique de l'Algérie en sa faveur à l'ONU lors de la 26ème session de son Assemblée générale en 1971».

Cette exposition qui se poursuit jusqu'au 25 janvier, est organisée à l'occasion du 60e anniversaire de l`établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la Chine. Elle vise également à démontrer «la dimension culturelle» de l'initiative commerciale de la Chine sur «la nouvelle route de la Soie».