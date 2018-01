EXPOSITION SUR LA CASBAH D'ALGER Pluralité picturale

Une exposition sur la casbah d'Alger a été inaugurée, samedi dernier à Alger, avec au menu plusieurs toiles signées de grands artistes plasticiens algériens, français, suisses et anglais Des tableaux comme «rue de la Casbah». d'Albert Lebourg, «Ville d'Alger, rue du chêne» d'Assau Armand et «rue d'Hannibal» de Marc Alfred Chataud sont exposés lors de cette manifestation organisée au Musée des beaux-arts dans le cadre de la conférence internationale sur la protection de la Casbah qui s'est ouverte dimanche à l'hôtel El Aurassi.

L'exposition compte aussi d'autres oeuvres à l'instar de la toile intitulée «Medina d'Alger» du peintre anglais Charles Rumker et «Vue intérieure d'une maison à la vile d'Alger» du peintre suisse Otth Adolphe, outre des tableaux du peintre algérien Mohamed Racim.

La cérémonie de vernissage a été marquée par la présence du ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables Fatma-Zohra Zerouati, du wali d'Alger Abdelkader Zoukh et de la responsable du département des Etats arabes au centre du patrimoine mondial de l'Unesco, Nada Alhassan.