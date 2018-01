FESTIVAL EUROPÉEN DE 2018 Le groupe Tryo à Alger

Le groupe Tryo sera en concert en Algérie dans le cadre du Festival européen de 2018, il commencera par Alger pour passer à Oran. Les villes de Annaba et Constantine seraient également au programme.

Groupe connu pour ses titres acoustiques très influencés par le reggae et le jazz, Tryo fait évoluer sa musique à travers les années ajoutant des tonalités folkloriques issues du monde entier. Après plus de 20 ans de carrière, six albums à leur actif, ils arrivent en Algérie pour des concerts exceptionnels dès le mois de mai 2018. Nous avons la confirmation qu'ils seront à Alger le 10 mai, puis à Oran juste après.