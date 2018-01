LE THÉÂTRE RÉGIONAL D'ORAN Plusieurs mesures pour mieux accueillir le public

La direction du théâtre régional «Abdelkader Alloula» d'Oran a adopté un ensemble de mesures pour assurer un meilleur accueil au public, à savoir une convention pour un parking près du théâtre, la mise en place d'un espace pour enfants, ainsi que l'aménagement d'un accès pour les handicapés, a annoncé le directeur de cet établissement. «Nous oeuvrons à lever toutes les contraintes que nous avons pu constater par rapport à l'accueil du public», a déclaré à l'APS Mourad Senouci, ajoutant que la direction du théâtre à l'écoute des doléances du public a réussi à résoudre les problèmes les plus récurrents.

Garer sa voiture dans cette zone du centre-ville s'avère le premier problème relevé, ce qui a poussé la direction du TRO à signer une convention avec un garage à étages, situé à moins de cinq minutes du théâtre, a-t-on indiqué. Avec un bon remis au moment de la réservation, les spectateurs peuvent se rendre au garage, où des places sont réservées à l'avance avec un tarif réduit de 150 dinars pour 4 heures, a expliqué Senouci.

Une solution a été, par ailleurs, trouvée pour les parents d'enfants en bas âge, qui se plaignent souvent de peiner à faire garder leurs petits, avec un espace enfants, a-t-il encore fait savoir, ajoutant que cet espace est plus qu'une garderie, puisque des ateliers de dessin, de chant, de danse, des animations avec des clowns, occuperont les enfants pendant que leurs parents assistent tranquillement au spectacle.

Cet espace, dont le tarif a été fixé au prix symbolique de 100 dinars, accueillera des enfants entre 3 et 7 ans, a précisé le directeur du TRO. S'agissant de l'accès adapté aux handicapés, il a indiqué qu'une piste mobile, fixable sur les escaliers a été conçue, de manière à être placée sur le côté pendant le spectacle et être enlevée par la suite.

Ces solutions simples ont été réfléchies pour mettre le public le plus à l'aise possible, a-t-il dit, relevant: «C'est une façon de promouvoir le théâtre et la culture en levant tous les obstacles qui peuvent dissuader une personne à aller voir une pièce, assister à un café-théâtre, écouter un concert, etc.»