«LA NUIT DES IDÉES» 2018 À ALGER L'imagination au pouvoir

Par O. HIND -

Ce soir de 17h à 2h du matin, il vous est proposé de vivre une nuit pas comme les autres, une nuit magique ayant comme credo: penser ensemble...

C'est un événement international qui se donne rendez-vous chaque année dans différents pays du globe pour échanger et partager ensemble. Forte de son succès l'année dernière, «la Nuit des idées» revient cette année et plus précisément ce soir. Initiée en 2016 par Laurent Fabius, ancien ministre des Affaires étrangères et du Développement international, la troisième édition de «la Nuit des idées» se déroulera le jeudi 25 janvier 2018 dans plus de 70 pays, donnant lieu à de nombreuses manifestations autour d'une même thématique: «L'imagination au pouvoir.» Organisée par l'Institut français d'Alger, «la Nuit des idées» se tiendra dans quatre lieux différents d'Alger, le jeudi 25 janvier 2017 de 17h à 2h du matin.

Projections, débats, expositions, tables-rondes, lectures et concerts seront au programme de cette «Nuit du penser-ensemble». A cette occasion, la Cinémathèque algérienne, la librairie «L'Arbre à dires», l'espace culturel «Les Ateliers sauvages», et l'Institut français d'Alger accueilleront les 12 manifestations organisées tout au long de la soirée. L'événement sera couvert par 13 étudiants de l'Ecole nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information d'Alger (Ensj-SI) dans le cadre d'une formation au Web journalisme organisée par l'ambassade de France en coopération avec l'ESJ-Pro Montpellier.

Une retransmission en direct sera disponible sur le blog: http://esjmontpellier.com/blogs/nuitdesidees18/.Vous pourrez ainsi suivre l'évènement sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #NuitDesIdeesDZ. L'entrée est libre à tous les évènements, à l'exception de la pièce de théâtre«L'enfance à l'oeuvre» de Robin Renucci à l'Institut français d'Alger, accessible gratuitement sur réservation à l'adresse suivante theatrelenfancealoeuvre2018.alger@if-algerie.com. Pour de plus amples informations, veuillez aussi vous connecter sur ce site: nuitdesidees2018.algerie@if-algerie.com.

Aussi, il est bon de connaître le programme en détail. Notez que les lieux sont divers et les horaires se chevauchent. C'est à vous d'organiser votre planning et faire votre choix. Cela commence à 17h par une exposition à l'Institut français d'Alger (salle d'exposition) intitulé «Ailleurs - Architectes français à l'export 50 architectures françaises dans le monde». A la même heure, la médiathèque de l'Institut français d'Alger accueille à son tour une exposition murale sur François-René de Chateaubriand (1768-1848) et ce en hommage à ce grand écrivain et poète. A l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de Chateaubriand, une sélection de documents et un dossier documentaire retraçant la vie et l'oeuvre du célèbre écrivain sont disponibles à la médiathèque. A 17h30 sera organisée une table ronde à la librairie «L'Arbre à dires» «Nouvelles écritures pour une nouvelle Afrique». Elle sera animée par Maïssa Bey, auteure - Grand Prix de la nouvelle de la société des gens de lettres 1998 et Grand Prix du roman francophone Sila 2008, Tierno Monénembo, auteur - Prix Renaudot 2008 et Grand Prix de la francophonie 2017, Benaouda Lebdai, professeur de littérature africaine. Elle sera modérée par Amina Bekkat, professeure de littérature africaine et de littérature comparée. A 18h00 aura lieu une projection du film «Touki Bouki» de Djibril Diop Mambéty, à la Cinémathèque algérienne. 19h30 rendez-vous avec du théâtre à l'IFA (sur réservation). La salle de spectacle accueillera, «L'Enfance à l'oeuvre» de Robin Renucci. 20h00 la médiathèque de l'Institut français d'Alger vous invite à un jeu ludique. «C'est ainsi que j'imagine...» par le club littéraire Cicatrix. Place aux petits! Connaissez-vous «le petit Chaperon vert?»...Zahia vous invite à découvrir ce conte bien détourné et à imaginer de petits chaperons aux couleurs différentes! 21h00, place cette fois avec de la musique folklorique algérienne à la médiathèque de l'Institut français d'Alger avec le groupe «Idabalen». 22h le public est invité à assister et à prendre part à des lectures à voix haute à la médiathèque de l'Institut français d'Alger sous le générique «Viens, je te lis mon imaginaire!» 22h00 encore une table ronde à l'Institut français d'Alger (salle d'exposition) placée sous le thème «L'Afrique, avenir du monde?» sera animée par Christian Bouquet, professeur émérite de géographie politique et spécialiste de l'Afrique, Benaouda Lebdai, professeur de littérature africaine et Daho Djerbal, maître de conférences en histoire contemporaine et directeur de la revue Naqd. Cette rencontre sera modérée par Nordine Azzouz, journaliste et directeur de la rédaction du quotidien Reporters. A 22h30 «Les Ateliers sauvages» abriteront cette fois une belle conversation sur l'art contemporain en Afrique intitulée: «L'imagination pour féconder l'avenir?» Elle sera animée par Marie-Ann Yemsi, consultante culturelle et commissaire indépendante, Amina Menia, artiste visuelle et Maria Daif, directrice de l'Uzine (Centre d'art à Casablanca).

Cette intéressante rencontre sera modérée par Wassyla Tamzali, fondatrice et directrice des Ateliers sauvages, auteure essayiste et ex-directrice des droits des femmes à l'Unesco, à Paris. A 23h00 la médiathèque de l'Institut français d'Alger vous invitera à relever des défis et résoudre des énigmes pour trouver la clé magique!

Enfin, notons que de17h - 00h les étudiants de l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information d'Alger (Ensj-SI) couvriront l'événement dans le cadre d'une formation encadrée par l'École supérieure de journalisme de Montpellier et l'Ensj-SI. En somme, un très riche programme vous attend ce soir. Alors à ne pas manquer!