MUSÉE AHMED ZABANA D'ORAN Plus de 43 000 visiteurs enregistrés en 2017

Le Musée public national Ahmed Zabana d'Oran a accueilli 43 726 visiteurs en 2017 dont un nombre croissant d'étrangers (594 touristes contre 184 en 2016), a-t-on appris auprès de cet établissement culturel.

Cet édifice culturel et historique a accueilli, en 2017, un total de 43.726 visiteurs du pays et de l'étranger contre 22 100 en 2016, a-t-on indiqué, expliquant que cette hausse est due à un intérêt pour les activités culturelles dont des expositions organisées par le musée pour faire découvrir ses collections et son rôle culturel et éducatif, ainsi qu'aux manifestations internationales abritées par la capitale de l'Ouest algérien. Cette institution muséale est unique dans son genre au niveau national car elle se distingue des autres musées du pays par ses spécialités et collections archéologiques de différentes époques historiques qui se sont succédé en Algérie dont des pièces de mosaïque romaine du site romain «Portus Magnum» situé à Bethioua (est d'Oran). Les quatre derniers mois de l'année écoulée ont drainé un grand nombre de visiteurs étrangers, soit 223 puis 222 au printemps et 118 en juillet et août, selon les statistiques du musée.