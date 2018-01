6ÈME ÉDITION DU FESTIVAL D'ORAN DE LA PHOTO Programme riche

La 6ème édition du festival d'Oran de la photo aura lieu du 1er au 3 février prochain et connaîtra la participation d'une quarantaine de professionnels algériens, français et nigérians, ainsi que le photographe iranien mondialement connu Reza Dughati, a-t-on appris hier de l'organisateur de cet événement Iso Club. Le président d'Iso Club, Fayçal Razkallah, a indiqué à l'APS que le Festival comprendra seize expositions permanentes, prévues au niveau de plusieurs espaces de la ville d'Oran, notamment au musée Ahmed Zabana et siège de l'association Civ-îil. Il a ajouté qu'outre les expositions, d'autres activités sont prévues tout au long du festival, notamment des ateliers et des conférences sur la photographie et tout particulièrement la photographie d'art, ainsi que des récitals de musique, notamment de luth. Un concours sera également organisé sous le thème «Ombres et lumières». Un jury composé de professionnels de la photo désignera les lauréats de ce concours.

Outre les participants étrangers, plusieurs exposants algériens d'Oran, Alger, Blida, Djelfa et de Laghouat, entre autres, participeront à ce festival. Une conférence de presse est prévue mercredi prochain par les organisateurs, a-t-on ajouté.