SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DU CAIRE L'Algérie invité d'honneur

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, coprésidera samedi avec son homologue égyptienne, Inas Abdel-Dayem, l'ouverture du 49e Salon international du livre du Caire, dont l'Algérie est l'invité d'honneur, a précisé un communiqué du ministère. Mihoubi présentera une communication sur les relations algéro-égyptiennes lors de la cérémonie d'ouverture du 49e Salon international du livre du Caire qui se poursuivra jusqu'au 10 février, a ajouté la même source. Cette édition verra la participation de personnalités littéraires et culturelles algériennes, à l'instar du romancier Waciny Laredj qui présentera une communication sur la diversité culturelle et du réalisateur Ahmed Rachedi qui animera une conférence sur le cinéma algérien. Invité d'honneur de cette 49e édition du salon, l'Algérie participe avec 70 maisons d'édition, dont 25 dans le stand officiel du ministère de la Culture, 11 représentant le Syndicat des éditeurs algériens et 31 représentant l'Organisation nationale des éditeurs de livres. A cette occasion, l'Algérie honorera d'éminentes personnalités culturelles, artistiques et littéraires en reconnaissance de leur rôle dans le renforcement de la coopération culturelle entre l'Algérie et l'Egypte. L'Egypte était l'invité d'honneur du Salon international du livre d'Alger en 2016 (27 octobre-5 novembre).