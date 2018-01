ONE-MAN-SHOW «TELABE YA HEBABE» Djamel Tebibel régale le public

Le comédien Djamel Tebibel a régalé le public du musée Kotama de Jijel avec son one-man-show intitulé «Telabe ya hebabe» (mendiant mes amis), présenté dans le cadre du théâtre de samedi, initié par la direction de la culture. «Telabe ya hebabe» est l'histoire d'un écolier qui ambitionne de devenir mendiant dans une société où l'échelle des valeurs est renversée. Devant une assistance composée essentiellement de jeunes artistes, de membres de certaines associations locales culturelles, l'artiste a retracé le parcours de l'écolier devenu jeune homme, usant toutes les ruses d'un escroc face à un monde truffé d'apparences, pour amasser une fortune. Il ambitionne de faire une carrière politique, se présente à une échéance électorale et use de toutes les manières machiavéliques, pour «réussir son coup». L'artiste à travers la trame de son monologue a traité de l'opportunisme dans toutes ses formes, dans un jeu très espiègle pour évoquer des scènes de la vie quotidienne et de la société, arrachant des flots d'ovations d'une assistance ravie par le spectacle.