TROUPE LEMMA Premier album en vente début février

Le premier album de la troupe «Lemma» dédié aux chants et musiques féminins de la Saoura sera en vente en Algérie dès le 3 février prochain, a-t-on appris auprès de l'artiste Souad Asla. «Cet album, fruit des recherches dans le patrimoine des chants et musiques de femmes entreprises par les 11 femmes de cette région du sud-ouest du pays qui composent la troupe Lemma dont la diva du diwane, Hasna El Bacharia, est un acte artistique de sauvegarde et de pérennisation d'un important pan des traditions lyriques féminines de la Saoura, qu'a pu concrétiser cette formation artistique et culturelle, a précisé Souad Asla à l'APS.

«Ce premier album, qui intervient après plus de trois années d'efforts dont une résidence artistique à Taghit, est produit par l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins Onda) qui a mis en 2017 les moyens techniques nécessaires à la disposition de Lemma pour la réalisation des différentes phases des 16 morceaux de chants et musiques féminines de cette région, a-t-elle expliqué.

Cet opus, qui porte le titre également de Lemma, comprend les variantes féminines des genres «Tawassoul», un dérivé local du chant et musique melhoun, «zefani», chants propres aux femmes de la Saoura,» diwane», «hadra» et «haidouss», des morceaux remis aux goûts des mélomanes avec une instrumentation traditionnelle dont le goumbri, joués uniquement par Hasna Al Bacharia, le tout servi par les artistes-femmes de cet ensemble musical dont la sublime voix de Souad Asla. Cette artiste qui vit entre Paris (France) et l'Algérie, a été avec l'association locale féminine de revivification du style patrimonial, la cheville ouvrière de cet album dont l'enregistrement s'inscrit en droite ligne des efforts de sauvegarde du patrimoine poétique et musical de la Saoura.

Les paroles des 16 chansons de cet album marquent plusieurs générations de femmes et hommes de la Saoura, avides de beaux textes mettant en valeur le vivre ensemble, l'entraide, la solidarité et l'amour de son prochain et des louanges à Dieu et à son prophète Mohamed (Qsssl). C'est également grâce à cet album que Lemma va renforcer ses travaux de recherches sur le patrimoine musical féminin de la Saoura et contribuera à sa préservation à jamais de la déperdition, selon des chercheurs locaux dans le patrimoine culturel et des musiciens. Ce premier album de Lemma, qui est plus que symbolique, démontre une fois encore que le travail de collecte et d'enregistrement effectué par les femmes-membres de cette troupe est une preuve d'une réelle contribution des femmes à rendre durable une partie des traditions musicales du sud-ouest du pays.

«Ce patrimoine poétique et musical des femmes de la Saoura qui comporte aussi d'autres expressions chantées lors de mariages et autres fêtes traditionnelles, narre toute une partie de l'histoire sociale et culturelle de cette région du pays», a indiqué l'artiste Souad Asla.