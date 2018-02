LAGHOUAT Le théâtre régional réceptionné dans le courant 2018

Le théâtre régional de Laghouat, dont les travaux de réalisation ont atteint un taux d'avancement de 90%, sera réceptionné dans le courant de cette année, a-t-on appris hier de la direction locale de la culture.

Retenu au titre du programme quinquennal de développement 2010-2014, ce projet, pour lequel a été accordé un financement de 200 millions DA destinés à l'acquisition de ses équipements, comporte une salle de spectacle, des ateliers, une scène répondant aux normes internationales, en sus d'espaces de répétitions et autres structures d'accompagnement, a indiqué le directeur de la culture, Mohamed Nemili.

Ce futur théâtre, dont les structures permettront d'ouvrir des perspectives d'études universitaires dans le 4ème art, sera un pôle régional et national à même de contribuer à enrichir la scène culturelle dans la région, selon le même responsable.

La wilaya de Laghouat recense 150 comédiens de théâtre, structurés dans cinq associations existantes au niveau des communes de Laghouat, Aflou, Sidi-Bouzid et El-Kheneg, a indiqué le syndicat des gens du théâtre de la wilaya.