ASSOCIATION «IBDAA» D'ORAN La 3D dans les représentations théâtrales

L'association «Ibdaa» d'Oran pour la culture et les arts a introduit, pour la première fois au niveau national, la technique 3D dans les représentations théâtrales,

a-t-on appris jeudi de son président. Cette expérience a été introduite dans la nouvelle production théâtrale

«Contes de Missoum» destinée aux enfants qui sera prête en mars prochain, a indiqué Amine Missoum. La technique 3D sera adoptée en scénographie avec l'utilisation de la vidéo dans ce spectacle de 40 minutes produit par l'association, a souligné Missoum, qui est metteur en scène de la pièce et interprète du rôle du lion. Les scènes de cette oeuvre, dont le scénario est écrit par Mohamed Missoum, se passent dans une forêt où les héros, campés par six comédiens, sont des animaux connus par les enfants. Les contes de ce texte adapté de l'ouvrage «Kalila wa Dimna» d'Ibn El Moukafaa traitent de sujets inspirés du quotidien et véhiculant des messages éducatifs au jeune public, a souligné le président de l'association «Ibdaa».