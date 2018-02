THÉÂTRE D'ORAN "El achrar el thalata" présentée avec succès

La générale de la nouvelle production du Théâtre régional d'Oran «Abdelkader Alloula», intitulée «El achrar el thalata» (les trois malfaisants), a été présentée avec succès samedi sur la scène de cette structure culturelle.

Ecrite et co-mise en scène par Abdelhafid Boualem et Safia Cheggag, la nouvelle pièce a suscité l'admiration de la nombreuse assistance qui a longuement ovationné la jeune troupe pour la qualité de sa prestation. La thématique de la lutte entre le bien et le mal constitue la trame de fond de cette comédie riche en ingrédients propres au genre.

L'histoire a pour contexte un royaume imaginaire où le féodal «Bartâa» ambitionne d'accaparer les terres des paysans afin de maintenir son monopole sur la vente des semences de blé. Pour parvenir à ses fins, il fait appel aux services d'un sorcière qui «manipulera» les semences de sorte à ruiner les récoltes, provoquant du coup la révolte des malheureux paysans...

Les protagonistes sont campés avec brio par huit jeunes comédiens, à savoir Mustapha Meratia (Bartâa), Amina Belhocine (sorcière), Sofiane Ahed Messaoud, Houria Zawech, Mohamed Amine Rara, Karim Kassraoui, Malik Benchiha et Mustapha Cheggag.

L'oeuvre vaut aussi par sa musique originale créée par Mohamed Zami, sa chorégraphie dirigée par Laïd Jelloul, et la scénographie (décor et costumes) signée Ali Hazati. Le directeur du TRO, Mourad Senouci s'est félicité de la réussite de cette première production 2018, signalant que le spectacle sera encore à l'affiche demain pour deux mois de programmation dans la même salle, avant l'entame d'une tournée à travers les collèges d'Oran et les théâtres d'autres wilayas. Il a également fait savoir que deux autres pièces destinées aux enfants et au public adulte verront le jour dans les prochains mois au TRO, en plus de l'accompagnement de jeunes troupes du mouvement associatif par la coproduction de spectacles de différents genres.