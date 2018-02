JOUR DE LA TERRE LE 31 MARS 2018. Présentation de l'opérette "Chems el Ourouba"à Alger

Un «accord de principe» a été donné pour une représentation, le 31 mars prochain, de l'opérette «Chems el Ourouba» de la fondation palestinienne «Lady of the Earth Foundation», a indiqué dimanche dernier un communiqué du ministère de la Culture.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi et le président exécutif de la fondation, Kamal Houssaini, qui effectue une visite en Algérie en compagnie d'une délégation de sa fondation, ont convenu que l'Algérie sera le «premier» pays dans le Monde arabe où sera jouée cette opérette à laquelle prennent part les «plus belles» voix arabes, et ce à l'occasion du jour de la Terre le 31 mars 2018. La visite de Kamal Houssaini en Algérie a pour objectif de faire connaître les missions de la fondation qui oeuvre à diffuser l'image civilisationnelle et culturelle de la Palestine à travers le monde.