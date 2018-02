PALAIS DE LA CULTURE Metalgeria à Alger

L'événement qui se tiendra le 24 février est une «journée portes-ouvertes qui réunira les fans de Metal et les artistes de la scène Metal algérienne». Le grand public est convié à assister à un grand nombre d'activités, dont un concert et ce, afin de vulgariser ce genre parfois jugé violent, à tort. Le thème choisi pour cette 1ère édition est Metal for all (Métal pour tous), de quoi confirmer l'ambition des organisateurs de faire revivre le métal en Algérie, avec pour première action la prise de contact avec le grand public. «Metalgeria» se déroulera au Palais des Raïs (Bastion 23) de 10h à 18h et diverses activités sont prévues.