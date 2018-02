SALON NATIONAL DU LIVRE 16 maisons d'édition participent à El-Oued

Au moins 16 maisons d'édition prennent part au Salon national du livre qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui à la maison de la Culture Mohamed Lamine Lamoudi à El-Oued. Placée sous le slogan: «Un livre dans ma vie», ce salon totalise environ 20 000 titres de divers genres, dont le roman, le conte, la poésie, l'histoire, le développement humain et les livres pour enfants. Des conférences sont également animées, à l'occasion, par une pléiade d'enseignants et de chercheurs sur différents thèmes en rapport direct avec les intérêts du lecteur, notamment la glorieuse guerre de Libération nationale, les alternatives pour l'économie algérienne. Cette manifestation culturelle englobe aussi des cycles de formation sur le calcul mental au profit des élèves, en vue de contribuer à l'amélioration de leurs capacités en la matière, en plus d'une séance de vente-dédicace pour une trentaine d'écrivains, a-t-on fait savoir. La 1ère édition de ce Salon national du livre, qu'abrite la Maison de la culture Mohamed Lamine Lamoudi jusqu'au 17 février courant est organisée en collaboration avec diverses institutions publiques, à l'instar des directions locales de la culture, de l'éducation et du tourisme.