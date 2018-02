LA TROUPE CHINOISE DE GUANGXI À LA MAISON DE LA CULTURE ALI ZAÂMOUM Le public émerveillé par le spectacle

Le public bouiri a été émerveillé, lundi soir, par d'impressionnants spectacles de danse exécutés par la troupe artistique chinoise de Guangxi, qui s'est produite à la grande salle de la Maison de la culture Ali Zaâmoum de Bouira dans le cadre des échanges culturels célébrant le 60ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la Chine. C'est dans une salle archicomble que les éléments de la troupe de danse chinoise ont pu se produire et présenter avec finesse leurs spectacles de danse traduits par une série de mouvements acrobatiques et de gymnastique, subjuguant ainsi le public et les familles bouiries venus en masse pour assister à la soirée. Vêtus de leurs habits traditionnels représentant la diversité culturelle de leur pays, les 15 jeunes femmes formant la troupe chinoise de Guanxi ont réussi à être en parfaite harmonie entre elles sous les sons de douces mélodies chinoises puisées du patrimoine culturel de la province autonome de Guangxi.

Le nombreux public applaudissait à tout rompre à chaque fin de spectacle saluant ainsi la troupe chinoise pour sa création artistique présentée pour la première fois dans la wilaya de Bouira. Outre la danse, des chanteurs et chanteuses chinois ont saisi cette occasion pour interpréter des tubes musicaux ancestraux chinois, ainsi que quelques chansons du chaâbi algérien comme Chehilet Laayani, écrite par le poète Hakim Garami (de Cherchell), et chantée par les vedettes sacrées du chaâbi. Via cette belle chanson chaâbie, la troupe de Guangxi voulait exprimer au grand public présent à Bouira son fort attachement aux relations culturelles et surtout diplomatiques entre la Chine et l'Algérie, dont elles célèbrent le 60ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Les relations diplomatiques entre la Chine et l'Algérie «sont excellentes et nous sommes très contents de partager ces moments artistiques et culturels avec le peuple algérien ici à Bouira. Nous allons faire d'autres spectacles à Alger aussi», a souligné Touj Mang Wai, responsable au ministère de la Culture de la province de Guanxi (Chine). «Via ces échanges culturels et diplomatiques, nous voulons transmettre un message d'amitié à tout le peuple algérien», a ajouté le même responsable lors d'un point de presse tenu en marge du spectacle.