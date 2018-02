BOMBARDEMENT DE SAKIET SIDI YOUCEF Ghinaiet El mahaba ou l'épopée du sang des peuples algérien et tunisien

L'épopée Ghinaiet El mahaba, retraçant la souffrance et la douleur des peuples algérien et tunisien, dont le sang a fusionné lors des évènements de Sakiet Sidi Youcef qui ont eu lieu le 8 février 1958, a été présentée mercredi soir dans la ville de Souk Ahras. Le réalisateur de l'épopée a précisé à l'APS qu'environ 100 comédiens et comédiennes, musiciens, danseurs, techniciens et un certain nombre de poètes originaires d'Algérie et de Tunisie participent à cette oeuvre épique. D'une durée d'une heure et 45 minutes, combinant un décor puisant du traditionnel, de l'authenticité et à l'appartenance à l'Algérie et la Tunisie, cette oeuvre, a souligné Fouad Rouaissia, se décline en un ensemble de 20 chorégraphies conçues par l'artiste Nadjib Khoualdia. Ces chorégraphies mettent également en relief l'empathie et la solidarité entre les peuples algérien et tunisien, a-t-il relevé, ajoutant que ce spectacle est drivé sur le plan musical par le maestro Djamel Yaâlaoui. L'épopée verra, en outre, la participation de nombreux artistes algériens et tunisiens connus, tels la célèbre dramaturge tunisienne Latifa El-Kafsi et Rayane El-Qairaouani du centre des arts dramatiques et scéniques de la ville du Kef (Tunisie), ainsi que des chanteurs, à l'image de l'Algérienne Soria Sbiri de Constantine, en attendant la confirmation de la participation de la star tunisienne Nour Chiba. Le réalisateur Fouad Rouaissia a indiqué, par ailleurs, que la troupe travaille avec sérieux et engagement pour fournir une belle prestation et offrir un bon spectacle artistique au public qui attend avec impatience la présentation de cette épopée à laquelle assisteront les autorités civiles et militaires, ainsi que les walis de plusieurs wilayas frontalières de l'Est du pays. Pour mettre sur pied ce travail artistique, le réalisateur a accordé l'opportunité à de jeunes créateurs d'exprimer leurs aptitudes artistiques et créatives et à des comédiens amateurs afin d'interagir les uns avec les autres et échanger leurs expériences. Outre cela, cette même source a indiqué que des consultations sont actuellement en cours avec la télévision algérienne pour filmer cette oeuvre dans la salle de spectacle Ahmed Bey de Constantine.