MUSÉE NATIONAL DE CIRTA À CONSTANTINE Une nouvelle salle d'exposition inaugurée

Une salle dédiée aux artistes et sculpteurs algériens a été inaugurée mardi après-midi au Musée national de Cirta à Constantine, en guise de reconnaissance pour ce qu'ils ont accordé à cet art à travers leurs oeuvres. La cérémonie d'ouverture de cette salle, qui renferme les oeuvres de 30 artistes algériens de différentes générations, dont des oeuvres d'artistes défunts, s'est déroulée en présence de nombreuses figures artistiques de la ville du Vieux Rocher.

S'exprimant à cette occasion, la directrice du Musée national Cirta, Amel Soltani, a affirmé que l'ouverture de cet espace s'inscrit dans le cadre d'une vision futuriste du projet culturel et scientifique du musée, ajoutant qu'entre les mois de juillet et novembre 2017, plusieurs travaux de restauration ont été réalisés dans ce musée, dont «le prélude a été l'ouverture de cette salle en attendant le tour d'autres salles prochainement». Mme Soltani a également indiqué que l'ouverture de cette salle vise notamment le développement du musée, son patrimoine et la mise en évidence d'un ensemble d'oeuvres d'art qui était précédemment placé dans une pièce plus petite ne convenant pas à la stature de ces artistes. A cet égard, l'artiste-peintre Amar Allalouche a confié, à l'APS, son «admiration pour cette initiative qui va promouvoir l'art dans cette ville antique», faisant part de son souhait d'élargir cette salle aux oeuvres d'autres artistes. Abondant dans le même sens, le calligraphe et dessinateur Noureddine Filali, qui a offert au musée trois de ses oeuvres conjuguant dessin, calligraphie et miniatures, et qui ornent les cimaises de cette nouvelle salle, a estimé que «pareilles initiatives confortent la volonté des artistes à innover davantage». Cet espace renferme des toiles de peintres connus, à l'instar de Etienne Nasreddine Dinet, M'hamed Issiakhem, Mohamed Roubeche et Saddek Amine Khodja.