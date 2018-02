LES VESTIGES HISTORIQUES SONT NOMBREUX DANS CETTE WILAYA Khenchela protège ses sites archéologiques

Trois sites archéologiques dans la wilaya de Khenchela viennent de faire l'objet de dossiers de classification élaborés par la direction de la culture, apprend-on du responsable de cette direction, Abdelkader Djaâlab.

«Il s'agit du site Henchir Tebrouri dans la commune d'El Mehmel appartenant à la période préhistorique puis romaine, de Koudiet El Guemh dans la commune de Aïn Touila qui abrite des monuments funèbres de la protohistoire et de Foris qui est un site de vestiges romains dans la commune d'Ouled Archach», a précisé le même responsable. Les dossiers comprenant des indications archéologiques, des photographies, des études sur la nature des terrains et une délimitation de chaque site ont été remis au secrétariat général de la wilaya pour une classification locale puis nationale.

L'objectif de la classification est en premier lieu de protéger ces sites contre toutes formes d'agression, a indiqué Djaâlab qui a souligné que la wilaya de Khenchela possède des centaines de sites d'importance historique et a invité les présidents des Assemblées populaires communales à veiller à la protection des vestiges qui se trouvent sur le territoire de leurs collectivités.