L'événement a lieu sous le thème du patrimoine

Le Palais de la culture Mohamed Laïd Al Khalifa de Constantine abrite, à partir d'aujourd'hui, la 10ème édition du Salon national «la main d'or» lequel est organisé sous le slogan «notre patrimoine, âme du passé et battement du futur», a révélé Nafissa Benabbès, chef de service de la promotion auprès de la Chambre locale de l'artisanat et des métiers.

Cette manifestation, devenue une tradition bien ancrée à Constantine, sera marquée par la participation de 35 artisans des wilayas de Ouargla, Annaba, M'sila, Tizi Ouzou, Béjaïa, Bordj Bou Arréridj, Batna, Alger, Tindouf, Adrar et Constantine, précise la même responsable. Organisé à l'initiative de la direction locale de la culture et l'association «El Baha» des arts et cultures populaires, ce salon vise l'encouragement de l'activité culturelle dans la ville du Vieux Rocher, la constitution d'un mouvement culturel à la hauteur de cette ville millénaire et l'ouverture d'un espace adéquat pour les artisans, afin de relancer l'esprit de la compétition loyale, souligne la même responsable.

La nouvelle édition de ce salon devant s'étaler sur environ deux semaines, comprendra des expositions dans divers domaines artistiques à l'instar de la sculpture sur bois, l'art culinaire et la photographie, entre autres, fait savoir la même responsable, ajoutant que des conférences sur le patrimoine et la musique malouf, sont également au menu de cette manifestation. Des concours dans diverses spécialités artisanales, notamment la pâtisserie traditionnelle, l'habit traditionnel, la calligraphie... ponctueront cette manifestation, ajoute encore la même source qui a annoncé la création du prix du meilleur habit traditionnel amazigh dont la remise des prix aura lieu lors de la clôture du salon.