APRÈS AVOIR SILLONNÉ LE TERRITOIRE NATIONAL La caravane "Condor Allure M1" s'installe à Alger

Alger, le 14 février 2018- Lancée le mois dernier, la caravane Condor Allure M1 clôturera son périple ce week-end dans la capitale en s'installant à Ardis.

En effet, Condor, leader du marché algérien des produits électroniques, électroménagers et multimédia, a voulu partager avec les Algériens sa caravane «Allure M1» en sillonnant plusieurs wilayas du pays afin de présenter avec détails toutes les caractéristiques du smartphone Condor Allure M1, lancé en juillet dernier, tout en proposant des activités et animations inédites. La caravane a débuté son périple par la wilaya d'Alger, avant de visiter les villes de Béjaïa, Annaba, Constantine, Oran, Blida et Ouargla. Pour une fin en apothéose, elle s'est installée depuis hier dans la capitale au centre commercial ARDIS où plusieurs activités sont proposées.

Un véhicule brandé M1 «Espace de projection» a accompagné la caravane pendant la tournée alors qu'une tombola a été organisée au niveau des points de vente pour remporter plusieurs cadeaux tels que des smartphones ou encore 5 voyages (Malaisie,Turquie, Egypte, Maroc et Tunisie). La grande tombola sera organisée ce samedi 17 février 2018 à 19h00.

Cette caravane confirme une fois de plus, la volonté de Condor de se rapprocher encore plus du citoyen algérien en lui offrant des espaces dédiés.

Avec les différentes gammes des produits proposés, Condor parvient à toucher toutes les cibles possibles et arrive à être présente dans 90% des foyers algériens grâce à ses potentiels humains et techniques. Elle s'inscrit dans son temps mais aussi dans la pérennité.