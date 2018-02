JOURNÉES THÉÂTRALES MAGHRÉBINES À ANNABA Rahla rend hommage à Medjoubi

La pièce théâtrale Rahla de l'artiste Tounès Aït Ali a été interprétée au théâtre régional de Annaba dans le cadre des Journées théâtrales maghrébines organisées en hommage au défunt dramaturge Azzedine Medjoubi. L'artiste a présenté des séquences de 20 minutes de son oeuvre, produite en 2015 par la compagnie El-Bahdja d'Alger, en apportant des retouches au décor et à la musique de la pièce qui aborde la condition de la femme et ses luttes quotidiennes pour s'affirmer face à un environnement hostile et des traditions désuètes, mais tenaces.