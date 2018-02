1ÈRE RENCONTRE SUR MIGUEL DE CERVANTÈS Le romancier espagnol à l'étude à Alger

Une rencontre annuelle sur le romancier espagnol Miguel De Cervantès, dans sa première édition, sera organisée en avril prochain à Alger, indique le ministère de la Culture. Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi et l'ambassadeur d'Espagne à Alger, Santiago Cabanas Ansorena ont convenu de consacrer cette édition à la personnalité et à l'oeuvre de Cervantès (1547-1616) en présence de chercheurs algériens et étrangers, précise-t-on. Les deux parties ont convenu également «d'associer les architectes espagnols et algériens» dans l'opération d'aménagement de la Grotte de Cervantès à Alger pour qu'elle soit «un site culturel et touristique». Par ailleurs, l'Algérie participera à l'exposition de «Grenade à l'époque de Ziri» à travers l'exposition d'objets culturels illustrant l'identité algérienne. L'Espagne prendra part au festival de Annaba du film méditerranéen 2018 et nombre de festivals internationaux qu'abritera l'Algérie à l'instar du Festival international de la bande dessinée (Fibda), le Festival international de la musique symphonique et le Salon international du livre d'Alger. Le romancier espagnol Miguel De Cervantès a vécu plusieurs années à Alger après sa captivité en 1575. Un passage qui aura une grande influence sur son oeuvre Don Quichotte.