MIZO EXPOSE SES OEUVRES À ALGER Lorsque la photo côtoie la peinture

Le photographe Mizo a dévoilé une quinzaine de photographies, reflet de la société algérienne, dans une exposition inaugurée ce week-end à la galerie «Issue 98» à Alger. Intitulée Under the rug Sous le tapis, l'exposition reflète le vécu quotidien à travers des photographies énigmatiques, alliant peinture et photographie.