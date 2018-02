NOUVELLE PRODUCTION DU THÉÂTRE RÉGIONAL D'ORAN Dada, une chorégraphie sur la femme-objet

Les chorégraphies sont interprétées par un duo de danseurs chorégraphes: Sofiane Drici, seul à détenir le titre de danseur-étoile en Algérie, et Khadidja Guemiri.

Dada, la toute dernière production du théâtre régional d'Oran, dont la générale est prévue pour les prochains jours, est un spectacle chorégraphique qui traite le sujet de la femme-objet, a-t-on appris du directeur de l'établissement.

Il s'agit d'une première au TRO qui n'a jusque-là jamais produit de spectacle chorégraphique, note Mourad Senouci, déclarant que la générale de ce spectacle interprété en duo est prévue pour le 24 février.

D'une durée de 45 minutes, les chorégraphies sont interprétées par un duo de danseurs chorégraphes: Sofiane Drici, seul à détenir le titre de danseur-étoile en Algérie, et Khadidja Guemiri, qui a, pour sa part, le titre de la meilleure danseuse contemporaine en Algérie.

Le spectacle se veut universel, sans frontières culturelles ou sociétales,car il n'exprime pas un rapport homme-femme en particulier, mais plutôt le rapport à la féminité et la beauté, aussi bien à l'extérieur de soi qu'à l'intérieur, explique Khadidja Guemiri.

Dans ce duo, la femme symbolise la beauté et la gaieté ainsi que le rapport que peut avoir l'homme, avec ces aspects. Un rapport compliqué, tantôt cajoleur et enjoué, tantôt agressif et même violent, explique Khadidja Guemiri. La danseuse prend ainsi son envol avec Dada qu'elle a conçu seule, avec son partenaire de la scène, alors qu'elle a l'habitude de travailler sous le conseil artistique d'autres concepteurs de spectacles plus expérimentés, dit-elle, ajoutant qu'elle attend beaucoup de sa collaboration avec le TRO.

S'agissant de l'intérêt que peut porter le public oranais et algérien d'une manière générale à ce genre de produits culturels, encore nouveau, Mourad Senouci estime que le public est demandeur de nouveautés, faisant savoir que le seul moyen pour mesurer cet intérêt c'est de le tester avec des productions.