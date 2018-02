TLEMCEN Ahmed Mebarki expose jusqu'au 28 février

Une exposition d'oeuvres picturales et de sculptures de l'artiste-peintre Ahmed Mebarki est organisée jusqu'au 28 février à la galerie «Abdelhalim Hamch» de la Maison de la culture «Abdelkader Alloula».

Cette manifestation, débutée jeudi en présence des responsables du secteur culturel local, comporte «pas moins de 59 tableaux réalisés grâce à la technique de grattage de peinture ainsi que 12 sculptures, dont «quelle bête», «un jeune désoeuvré» et «l'épervier», a expliqué l'artiste.

Intitulée «Un chant de couleurs», cette exposition met en relief, également, des oeuvres picturales à l'instar de «agrippe», «auteur facile», ou bien encore «actimie», ainsi que des peintures réalisées sur trois instruments musicaux à savoir des «bendirs».

Plusieurs de ses oeuvres, dont «Composition 2011», «Gravitation sédentaire», «S'exploser 2016», «Accumulation 2002» et «Symphonie Dale 2001», sont aussi exposées au niveau de cette galerie à la grande joie des connaisseurs et amateurs de cet art. âgé de 68 ans, cet artiste en est à sa quarantième exposition au niveau de la Maison de la culture de Tlemcen, où il travaillait comme artiste-peintre à l'atelier d'enseignement de cet art. Il tente, à travers les toiles et oeuvres exposées, fruit de longues années de labeur et des sculptures qui mélangent l'acier au bois, de montrer aux visiteurs des notions de l'art contemporain et de l'abstrait qui le distinguent de nombreux artistes, ont indiqué des artistes à l'APS.

Actuellement retraité du secteur de la culture, Mebarki expose depuis les années 80 en Algérie et à l'étranger. Sa longue expérience lui a valu de nombreuses distinctions, dont le Premier Prix des arts plastiques à Tlemcen en 1988, le Second Prix de l'affiche d'art en 1993, le Troisième Prix du Festival des arts plastiques de Souk Ahras en 1996 et le Premier Prix de l'affiche de l'environnement en 1999.