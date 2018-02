LE FLAMENCO-JAZZ À L'OPÉRA D'ALGER Chicuelo et Mezquida assurent

Conexión est un spectacle Flamenco jazz, présenté par le duo Chicuelo et Mezquida, en partenariat avec l'opéra d'Alger Boualem Bessaih, l'ambassade d'Espagne en Algérie, l'institut Cervantes d'Alger, l'Institut

Ramon Llull de Barcelone avec le soutien du marché de la Musique Fira Mediterrània Manresa.

Les séances sont quotidiennes, à 20h, à l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh, jusqu'au 24 de ce mois. Nommé Conexión, le concert réunira donc les univers des musiciens Juan Gómez Chicuelo et Marco Mezquida.

Le duo fera le tour des influences jazz et flamenco de ses membres pour assurer un voyage musical inoubliable aux présents.

Né en 1968 à Barcelone, Juan Gómez Chicuelo est l'un des guitaristes de flamenco contemporain de référence. Natif de Majorque en 1987, Marco Mezquida est pour sa part un jeune pianiste récipiendaire du Prix du Musicien de l'année de l'association des musiciens de jazz de Catalogne en 2011 et 2012'.