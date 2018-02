ELLE SERA INAUGURÉE LE 27 FÉVRIER La station de métro de la place des Martyrs en photos

En attendant son inauguration officielle, la station-musée de la place des Martyrs (Casbah) se dévoile au travers de photos inédites du designer Faouzi Louadah. Dernière arrivée des stations du métro d'Alger, «place des Martyrs» a la particularité d'exhiber des oeuvres d'art et un style bien particulier, en comparaison avec les autres stations. C'est lors des travaux entamés il y a 3 ans que des fouilles archéologiques ont permis de découvrir des vestiges datant de la période ottomane. Dès lors, la station devait exposer quelques-uns de ces trésors et permettre aux Algérois de renouer avec leur patrimoine au quotidien.

Faouzi Louadah nous fait donc découvrir sur 30 images ce nouvel acquis doublement nécessaire dans la vie d'Alger. Vous pouvez suivre Faouzi et ses aventures sur son Instagram.