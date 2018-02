MOSTA ACCUEILLE LE THÉÂTRE DE BÉJAÏA "Aoudat harraga" en performance

La semaine culturelle théâtrale de la wilaya de Béjaïa s'est ouverte au théâtre régional «Djillali Benabdelhalim» de Mostaganem, dans le cadre de la manifestation «Mostaganem, capitale du théâtre 2017». La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle de trois jours a été marquée par une représentation théâtrale intitulée «Aoudat harraga». Une nouvelle production du théâtre régional «Abdelmalek Bouguermouh» de

Béjaïa, écrite, mise en scène et interprétée par Rachid Maâmria en compagnie des artistes Sami Zebila et Soraya Simoud. Dans le cadre de cette manifestation, il est prévu, dès hier, une pièce théâtrale pour adultes intitulée «El Guerrab oual Ghaba» du même metteur en scène, qui est une adaptation du texte de l'écrivain dramaturge bulgare, Nicolaï Khalaitov et interprétée par Rachid Maâmria et Djouhara Deraghla. Cette semaine culturelle sera clôturée aujourd'hui par une représentation théâtrale pour enfants en langue amazighe «Tirfit Netezgui» qui a obtenu le Prix de la meilleure interprétation féminine lors du Festival national du théâtre amazigh en 2016. Le programme de la semaine théâtrale de la wilaya de Béjaïa comporte une exposition de photos, d'affiches d'oeuvre théâtrales produites par le TR de Béjaïa, de costumes et d'accessoires de pièces théâtrales au hall du théâtre régional de Mostaganem. Pour rappel, la manifestation «Mostaganem, capitale du théâtre 2017» a été entamée en mars 2017 pour durer une année sous le slogan «Célébrons la ville, célébrons le théâtre». Elle a accueilli, à ce jour, les semaines culturelles des wilayas de Constantine, Annaba, Batna, Tissemsilt, Mascara, Ain Defla, Souk Ahras, Tizi Ouzou, Tlemcen, Chlef, Boumerdès, El Tarf, Saïda, Guelma et Aïn Témouchent.